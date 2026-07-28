Дроновод сорвал проведение ремонта на железной дороге в Криворожском районе

Оператор беспилотного летательного аппарата вывел из строя путеподъемник АДМ-1С в Днепропетровской области. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Уточняется, что этот результат был достигнут благодаря удару по логистическому центру в населенном пункте Девладово в Криворожском районе. Источник поделился координатами цели - 48.103865, 33.754907.

Благодаря поражению путеподъемника удалось сорвать ремонтные работы на железной дороге. Эти пути активно использовались для снабжения украинских боевиков.

Также источник рассказал о том, что российские военнослужащие ударили беспилотником по резервуару с топливом. Он находился в Заводском районе города Николаев. Его координаты - 46.950395, 31.988420.