Корабельная ударная группа Северного флота вышла в Баренцево море

Минобороны России сообщает, что разнородные силы Северного флота вышли в Баренцево море. Это сделано для проведения плановых учений.

В состав корабельной ударной группы вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко». Их выход в море обеспечили минно-тральные силы Кольской флотилии разнородных сил. Также отмечено, что в позиционном районе на полуострове Рыбачий развернут БРК «Бастион» береговой ракетной бригады Северного флота.

Разнородные силы будут отрабатывать задачи по защите береговой инфраструктуры, морских коммуникаций и противодействия корабельным угрозам противника несколько дней. Также в программу учений вошла и борьба с современными робототехническими комплексами.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе выполнения задач боевой подготовки будет отработано и взаимодействие морской авиации с корабельными силами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.