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Корабельная ударная группа Северного флота вышла в Баренцево море

Разнородные силы вышли в море для проведения учений в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Также сообщается о развертывании БРК «Бастион» на полуострове Рыбачий.
28-07-2026 10:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что разнородные силы Северного флота вышли в Баренцево море. Это сделано для проведения плановых учений. 

В состав корабельной ударной группы вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко». Их выход в море обеспечили минно-тральные силы Кольской флотилии разнородных сил. Также отмечено, что в позиционном районе на полуострове Рыбачий развернут БРК «Бастион» береговой ракетной бригады Северного флота.

Разнородные силы будут отрабатывать задачи по защите береговой инфраструктуры, морских коммуникаций и противодействия корабельным угрозам противника несколько дней. Также в программу учений вошла и борьба с современными робототехническими комплексами. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе выполнения задач боевой подготовки будет отработано и взаимодействие морской авиации с корабельными силами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #учения #ВМФ России #Северный флот #фрегат #Баренцево море #Маршал Устинов #Морская авиация #адмирал головко #ракетный крейсер #БРК Бастион
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