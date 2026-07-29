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Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ

После завершения операции вертолет благополучно вернулся на аэродром базирования.
Дарья Неяскина 29-07-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажа ударного вертолета Ми-28НМ, задействованного в ходе специальной военной операции.

В ведомстве сообщили, что перед вылетом летчики получили разведывательные данные о местонахождении личного состава ВСУ и замаскированного пункта управления беспилотниками в зоне ответственности группировки войск «Центр». В ходе выполнения поставленной задачи экипаж нанес удар по указанным координатам с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР).

Отмечается, что средства разведки подтвердили успешное поражение цели. После завершения операции вертолет благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и по опорному пункту  управления ВСУ. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

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