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В Москву прибыла военная делегация ЮАР

Стороны обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества по линии сухопутных войск.
28-07-2026 12:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о прибытии в Москву военной делегации Южно-Африканской Республики. Ее возглавил командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Лоуренс Мбата. 

Визит начался с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мероприятие прошло под руководством заместителя главкома Сухопутными войсками России по миротворческой деятельности генерал-полковника Александра Матовникова.

Официальная часть переговоров прошла в Главном командовании Сухопутных войск. Стороны обсудили военное сотрудничество и взаимодействие, а также проекты, нацеленные на повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран. 

Отмечено, что в результате встречи стороны договорились о дальнейшем наращивании сотрудничества между сухопутными войсками России и ЮАР. Также в российском оборонном ведомстве добавили, что делегации еще предстоит посетить военно-учебные заведения Сухопутных войск Российской Федерации, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ЮАР #Россия #армия #переговоры #боевая подготовка #Визит #могила неизвестного солдата #Александр Матовников #Лоуренс Мбата
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