В Москву прибыла военная делегация ЮАР

Минобороны России сообщило о прибытии в Москву военной делегации Южно-Африканской Республики. Ее возглавил командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Лоуренс Мбата.

Визит начался с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мероприятие прошло под руководством заместителя главкома Сухопутными войсками России по миротворческой деятельности генерал-полковника Александра Матовникова.

Официальная часть переговоров прошла в Главном командовании Сухопутных войск. Стороны обсудили военное сотрудничество и взаимодействие, а также проекты, нацеленные на повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран.

Отмечено, что в результате встречи стороны договорились о дальнейшем наращивании сотрудничества между сухопутными войсками России и ЮАР. Также в российском оборонном ведомстве добавили, что делегации еще предстоит посетить военно-учебные заведения Сухопутных войск Российской Федерации, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.