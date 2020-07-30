Для российских военных создали облегченное портативное зарядное устройство

Специалисты технополиса «Эра» в Анапе разработали компактное портативное зарядное устройство для военных, которое не нуждается в перезарядке от дизельных или бензиновых генераторов.

Одно из преимуществ российского изобретения перед зарубежными аналогами в его массе. Отечественная разработка весит всего около 1,5 килограммов, рассказал сотрудник 4-й научной роты технополиса Егор Виноградов.

Устройство не представляет опасности для окружающей среды, поскольку продуктами реакции являются вода и углекислый газ. Способно выдавать до 150 Ватт мощности. Его можно использовать для зарядки военных раций, навигационных устройств, лазерных дальномеров и всего, что работает от аккумуляторных батарей в полевых условиях.

Устройство представят в августе на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020», затем планируется начать его серийное производство.