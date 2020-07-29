БГК «Александр Фирсов» войдет в октябре в состав Черноморского флота

Новейший большой гидрографический катер «Александр Фирсов» проекта 23 370Г после завершения испытаний в октябре войдет в состав Черноморского флота.

Судостроительное производство АО «КАМПО» завершило первый этап строительства большого гидрографического катера проекта 23 370Г «Александр Фирсов» для ВМФ России. Блок-модули катера были погружены на спецавтомобили в Орехово-Зуево и доставлены к месту достройки, в город Севастополь.

В Севастополе, на производственной площадке «КАМПО», была произведена разгрузка и сборка модулей катера. В настоящее время большой гидрографический катер готовится к комплексу испытаний, после которых в октябре месяце войдет в состав Черноморского флота.

Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова катеру присвоено имя «Александр Фирсов» в знак признания заслуг офицера-гидрографа капитана 1-го ранга Фирсова Александра Захаровича перед Военно-морским флотом, увековечивания его памяти, а также в целях воспитания у моряков-гидрографов гордости за службу на гидрографических судах (катерах) Черноморского флота.

Гидрограф капитан-лейтенант А.З. Фирсов в феврале 1941 года возглавил Севастопольский район гидрографической службы, сформированный для обеспечения навигационно-гидрографических задач боевой деятельности Черноморского флота, его боевой подготовки и обеспечения общего мореплавания.

Во время Великой Отечественной войны благодаря четкой и самоотверженной работе офицеров и матросов Севастопольского района за восемь месяцев обороны Севастополя была обеспечена проводка по фарватерам 4 822 кораблей и транспортных судов.

В июле 1942 года Севастопольский район гидрографической службы был исключен из состава частей Черноморского флота как полностью погибший в борьбе с германским фашизмом. В апреле 1944 года вновь сформирован как гидрографический район Севастопольской военно-морской базы в связи с возвращением в Севастополь Черноморского флота.

В знак признания заслуг моряков-гидрографов в 1962 году Севастопольский район гидрографической службы был занесен на мемориал Великой Отечественной войны в Севастополе.

Основные модули катера изготовлены в Орехово-Зуево, а окончательная сборка катера была произведена на производственной базе в городе Севастополь силами достроечной бригады АО «КАМПО».