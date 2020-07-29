Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

БГК «Александр Фирсов» войдет в октябре в состав Черноморского флота

Андрей Аркадьев
17:20 29.07.2020
В настоящее время большой гидрографический катер готовится к комплексу испытаний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Новейший большой гидрографический катер «Александр Фирсов» проекта 23 370Г после завершения испытаний  в октябре войдет в состав Черноморского флота.  

Судостроительное производство АО «КАМПО» завершило первый этап строительства большого гидрографического катера проекта 23 370Г «Александр Фирсов» для ВМФ России. Блок-модули катера были погружены на спецавтомобили в Орехово-Зуево и доставлены к месту достройки, в город Севастополь.

В Севастополе, на производственной  площадке «КАМПО», была произведена  разгрузка и сборка модулей катера. В настоящее время большой гидрографический катер готовится к комплексу испытаний, после которых в октябре месяце войдет в состав Черноморского флота.

Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова катеру присвоено имя «Александр Фирсов» в знак признания заслуг офицера-гидрографа капитана 1-го ранга Фирсова Александра Захаровича перед Военно-морским флотом, увековечивания его памяти, а также в целях воспитания у моряков-гидрографов гордости за службу на гидрографических судах (катерах) Черноморского флота. 

Гидрограф капитан-лейтенант А.З. Фирсов в феврале 1941 года возглавил Севастопольский район гидрографической службы, сформированный для обеспечения навигационно-гидрографических задач боевой деятельности Черноморского флота, его боевой подготовки и обеспечения общего мореплавания.

Во время Великой Отечественной войны благодаря четкой и самоотверженной работе офицеров и матросов Севастопольского района за восемь месяцев обороны Севастополя была обеспечена проводка по фарватерам 4 822 кораблей и транспортных судов.

В июле 1942 года Севастопольский район гидрографической службы был исключен из состава частей Черноморского флота как полностью погибший в борьбе с германским фашизмом. В апреле 1944 года вновь сформирован как гидрографический район Севастопольской военно-морской базы в связи с возвращением в Севастополь Черноморского флота.

В знак признания заслуг моряков-гидрографов в 1962 году Севастопольский район гидрографической службы был занесен на мемориал Великой Отечественной войны в Севастополе.

Основные модули катера изготовлены в Орехово-Зуево, а окончательная сборка катера была произведена на производственной базе в городе Севастополь силами достроечной бригады АО «КАМПО».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.07.2020, 17:27
США выводят из Германии почти 12 тысяч военнослужащих
Дата29.07.2020, 11:46
Удар «Грачей»: Су-25СМ разбомбили объекты «врага» в Киргизии
Дата28.07.2020, 16:47
Опубликован календарь Российской премьер-лиги по футболу на сезон 2020/21
Дата28.07.2020, 14:12
Чемезов: идет работа над поставкой второй партии С-400 в Турцию
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:39 В стране и мире
Жигунов рассказал, как его «расстрелял» Аверин
14:05 В стране и мире
Видео
Голикова рассказала, когда начнется учебный год в российских школах и вузах
13:40 Эксклюзив
Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж
13:03 В стране и мире
Видео
Адвокат Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины
12:40 В стране и мире
В Кремле назвали «навязчивой фобией» утверждения о российской кампании по «дезинформации» о COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Российские ученые разработали аналог «змеиного зрения»
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества в Сети
Видео
Жестокая звезда: врач рассказала, как не сгореть в шезлонге
Деньги на пельмени: житель Перми задолжал горожанам 56 миллионов рублей
Разработчики нашли единственный способ взломать IPhone
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.