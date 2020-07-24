Восьмой корабль проекта 12700 «Лев Чернавин» заложили в Петербурге

Восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700 «Лев Чернавин» заложили на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, сообщили «Звезде» в пресс-службе предприятия.

На церемонии закладки присутствовали представители руководства завода, заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Игорь Мухаметшин, главный советник генерального директора АО «ОСК» Виктор Чирков, главный конструктор кораблей противоминной обороны проекта 12700 Александр Калинин.

Базовые тральщики проекта 12 700 «Александрит» - серия российских противоминных кораблей базовой зоны, проект этого тральщика создан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» для ВМФ России, относится к новому поколению кораблей противоминной обороны (ПМО).

Корабли этого проекта имеют водоизмещение - 890 тонн; длину - 62 м; ширину - 10 м; полную скорость хода - 16 узлов; экипаж - 44 человека. В данный момент в строю три таких корабля: «Александр Обухов», «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов».

Четвертый корабль проекта «Яков Баляев» спущен на воду в январе текущего года. В мае главный конструктор тральщиков проекта 12 700 рассказал «Звезде», что данные корабли являются самыми большими в мире, построенными с использованием стеклопластика. Отсутствие металла позволяет не притягивать к корпусу мины, а также сделать процесс их обнаружения более простым.