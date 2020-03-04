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МО РФ впервые покажет огнеметы «Тосочка» на параде Победы в Москве

Александр Пешков
17:57 04.03.2020
Всего в параде примут участие 225 единиц военной техники, из них 20 образцов будут представлены в первый раз.
МО РФ впервые покажет огнеметы «Тосочка» на параде Победы в Москве
© Фото: Минобороны РФ

Тяжелые огнеметные системы «Тосочка» впервые покажут на параде Победы в Москве, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" и четыре боевые машины ТОС-2 "Тосочка"», - сообщили в российском военном ведомстве.

В ноябре прошлого года сообщалось, что перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2, известная как «Тосочка», будет поставлена в Вооруженные силы России к маю 2020 года.

В июне прошлого года в интервью «Звезде» директор концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Владимир Лепин сообщил, что госиспытания должны быть завершены в ближайший год.

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