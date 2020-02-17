Разработчик: второй полет Ил-112 намечен на апрель

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 совершит второй полет в апреле текущего года. Об этом сообщил глава ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

«В апреле-месяце поднимаем первую машину Ил-112 на Воронежском заводе, тут же организовываем серийное производство самолета Ил-112 на Воронежском предприятии», - сказал он на совещании по развитию кадрового потенциала предприятий высокотехнологичной промышленности в Таганроге.

В конце прошлого года в пресс-службе ПАО «Ил» сообщили, что серийное производство самолета будет начато в 2022 году.

История создания Ил-112В

Проектирование самолета началось в 2002 году, когда Минобороны РФ объявило конкурс на создание легкого военно-транспортного самолета. В этом конкурсе приняли участие «Туполев», АК им. С. В. Ильюшина, ЭМЗ им. В. М. Мясищева, РСК «МиГ» и ОКБ им. Сухого. Также рассматривалось создание транспортного самолета на базе Ан-140.

В марте 2003 года конкурсная комиссия рассмотрела представленные проекты, а 12 августа Владимиру Путину доложили, что проект Ил-112В выиграл конкурс. Ильюшинское КБ приступило к созданию самолета.

При проектировании машины было допущено перетяжеление конструкции. В конце 2018 года главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил телеканалу «Звезда» о том, что «Ильюшин» ведет работы по снижению веса.

Позже стало известно, что массу удалось снизить на тонну благодаря применению композиционных материалов, усовершенствованию систем и оборудования самолета.

Во время первого полета Ил-112В 30 марта 2019 года произошло переключение автоматической системы управления двигателя на гидромеханическую, что не повлияло на ход испытаний.

В апреле 2019 года Алексей Рогозин покинул пост вице-президента ОАК по транспортной авиации и генерального директора ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Его сменил Юрий Грудинин, который с 2013 года является советником президента ОАК, а с 2015 года возглавлял ТАНТК имени Г. М. Бериева.

В июне прошлого года на ВАСО началось производство третьего и четвертого Ил-112В. Планировалось, что самолет примет участие в МАКС-2019, однако данное событие не состоялось.