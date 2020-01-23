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Начались сертификационные испытания вертолета Ка-62

Александр Пешков
16:10 23.01.2020
Завершить испытания планируется в 2020 году.
Начались сертификационные испытания вертолета Ка-62
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Холдинг «Вертолеты России» приступил к сертификационным испытаниям вертолета Ка-62. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Завершить сертификационные испытания и получить сертификат типа на Ка-62 в грузопассажирском варианте планируется в этом году. Параллельно с проведением сертификационных испытаний вертолёта ведется подготовка к его серийному производству в ААК "Прогресс"», - говорится в сообщении.

Пресс-служба также приводит слова генерального директора холдинга Андрея Богинского о том, что к машине «проявляют интерес компании нефтегазового сектора и другие гражданские структуры».

Отметим, что два года назад Богинский заявлял, что сертификация вертолета завершится в прошлом, 2019 году. А гендиректор «Прогресса» Юрий Денисенко был уверен, что в том же году начнется его производство.

В то же время, на авиационном заводе «Прогресс» в городе Арсеньев в Приморском крае, прошла волна сокращений. По данным профсоюза завода, в 2019 году уведомления о сокращении получили 220 работников предприятия. В начале 2018 года на предприятии работало 7100 сотрудников, а в январе 2019 года - уже 5045.

Причинами сокращений в компании назвали «оптимизацию управленческого состава и завершение проектов по модернизации производства». Речь идет о выполнении контракта на поставку вертолетов Ка-52 «Аллигатор» для Министерства обороны, а также Ка-52К в интересах Египта.

Стоит также подчеркнуть, что в данный момент вертолет предполагается строить с двигателем Ardiden 3G французской компании Turbomeca. Российский же двигатель ВК-1600В для данной машины, по утверждению индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, может быть запущен в производство только в 2023 году.

Отметим, что Богинский в марте 2018 года заявил о том, что «Вертолеты России» разработали для российского военного ведомства облик вертолета, однако не уточнил, с каким двигателем холдинг планирует предлагать его военному ведомству.

Вертолет Ка-62

Ка-62 — российский перспективный многоцелевой вертолет, разработанный ОАО «Камов» на основе военной модификации Ка-60. Разработка этого вертолета началась в 1990 году, а на авиасалоне МАКС-1995 был представлен полноразмерный макет данной машины.

После этого дальнейшая разработка вертолета была остановлена. Только в 2012 году на выставке HeliRussia был вновь представлен полноразмерный макет. Тогда же стало известно, что вместо российских турбовальных двигателей РД-600 на машину будут устанавливаться двигатели Turboméca Ardiden 3G французской компании Turboméca.

Еще через четыре года вертолет совершил первый полет: машина совершила висение с разворотами, рысканиями по тангажу и крену. Полноценный испытательный полет состоялся год спустя, 25 мая 2017 года.

Наконец, в 2019 году вертолет принял участие в летной программе авиасалона МАКС-2019.

В 2017 году Минпромторг озвучивал планы по продаже до 2030 года 365 таких машин. В том же году вертолет впервые был представлен широкой публике на III Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В июне 2019 года «Вертолеты России» взяли кредит на 5 миллиардов рублей. По утверждению пресс-службы предприятия, эти деньги пойдут на создание и продвижение гражданских вертолетов, а также на послепродажное обслуживание гражданской техники. Речь идет о вертолетах Ка-62, Ка-32, Ка-226; «Ансат», Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и о другой продукции гражданского назначения.

Структура рынка

По состоянию на 2018 год структура мирового рынка вертолетов распределилась следующим образом: 2% - тяжелый с двумя двигателями, 18% - легкие с двумя двигателями, 31% - средние и средне-легкие, 49% - легкие с одним двигателем. При этом Россия традиционно была лидером среди производителей только средних и тяжелых вертолетов, но не легких.

Именно поэтому холдинг «Вертолеты России» принимает усилия для разработки машин легкого класса. В данный момент в серийное производство запущен только легкий многоцелевой вертолет «Ансат» (7-9 мест), который предприятие пытается активно продвигать на международные рынки. Кроме того, на выставке Helirussia-2018 в торжественной атмосфере был представлен макет легкого вертолета VRT-500.

Отметим, что одними из основных заказчиков вертолетов такого класса, к которому относится Ка-62, являются нефтяники, которые используют их для доставки вахтовиков, в том числе на морские платформы.

Так, в 2015 году из сообщения концерна Finmeccanica стало известно, что дочерняя компания «Роснефти» - ООО «РН-Аэро» - согласилась приобрести десять вертолетов AgustaWestland AW189 за 160 миллионов евро. Кроме того, по подписанному в декабре 2014 года соглашению «Роснефть» планирует заказать у итальянской компании дополнительные вертолеты в 2025 году.

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