«Пустил-забыл»: новейший Ми-28НМ получил возможность обстреливать сразу две цели

Новый российский ударный вертолет Ми-28НМ получил возможность обстреливать управляемыми ракетами сразу две цели одновременно. Об этом рассказал командующий ВВС РФ - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергей Дронов.

«Боевой вертолет Ми-28НМ обеспечивает всепогодность боевого применения, возможность одновременного использования двух ракет по двум разным целям, причем позволяет применять управляемое ракетное вооружение, реализующее принцип "пустил-забыл", повышена оперативность поиска наземных и воздушных объектов», - заявил он.

По словам Дронова, уже в этом году ожидаются поставки нового вертолета в войска.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что Министерство обороны РФ заключило с холдингом «Вертолеты России» контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ.

Ми-28 – российский ударный вертолет. Главная задача вертолета - уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулировать местность.