Кадры показательных полетов амфибии Бе-200 на Ле-Бурже

Центральным событием первого дня авиасалона Ле-Бурже стала презентация полноразмерного макета европейского истребителя пятого поколения. В присутствии президента Франции с макета были сняты покрывала секретности.

Именно на авиасалоне 2019 года планируется подписание документов об открытии научно-конструкторских и опытно-конструкторских работ по этому самолету.

Свой проект истребителя пятого поколения на выставке представила также Турция.

В 2019 году Россия впервые за шесть лет представляет на авиасалоне летающий образец авиационной техники. Речь, однако, идет не о военной технике, а о самолете-амфибии Бе-200, предназначенной в первую очередь для тушения пожаров. Кроме того, зрители смогут увидеть вертолет «Ансат».

Отказ России от полноценного участия в крупнейшем авиасалоне мира связан с тем, что перед открытием 14 июля 2014 года в Англии «Фарнборо-2014» выяснилось, что многие члены российской делегации не получили визы, что фактически сорвало участие российской делегации в этом мероприятии. Позже Россия приняла решение не привозить свою технику и в Ле Бурже.

Бе-200 — один из самых необычных многоцелевых самолетов, разработан на основе и с использованием идей, заложенных в предшественника — амфибию А-40. Машина способна взлетать как с воды, так и с земли, может применяться для тушения пожаров, охраны водных поверхностей, перевозки пассажиров и грузов. По своим характеристикам Бе-200 не имеет аналогов в мире и поэтому на авиасалоне вызывает большой интерес у специалистов и зрителей.