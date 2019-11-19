Чемезов назвал сроки поступления в ВС РФ первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские войска в конце текущего - начале следующего года. Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в рамках Международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019. Выставка техники проходит в Дубае с 17 по 21 ноября.

«В настоящее время завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия. Ее поставка Вооруженным Силам РФ состоится в конце 2019 - начале 2020 года», - приводит его слова ТАСС.

«Армата» является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию сетецентрической войны, где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Т-14 - первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта. Экипаж танка может работать в условиях химической атаки или ядерной войны.

Т-14 малозаметен в инфракрасном, радио- и магнитном диапазонах. В частности, это сокращает дистанцию противотанковых управляемых ракет, в том числе Javelin, в 2,7 раза. Это означает, что расчет этих комплексов будет более уязвим для ответного огня.

Скорость Т-14 по шоссе - около 90 километров в час, запас хода - 500 километров.

Активная подвеска значительно сокращает раскачивание танка на пересеченной местности, что позволяет более точно вести стрельбу.