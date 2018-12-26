Модернизированный ЗРПК «Панцирь» сможет поражать новые виды целей

Госкорпорация Ростех провела модернизацию зенитно-ракетного комплекса «Панцирь», благодаря чему была значительно расширена номенклатура поражаемых целей. Об этом в интервью РИА Новости заявил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

По его словам, развитие линейки продвигает хорошо. К настоящему моменту были проведены и завершены испытания по расширению типажа целей, при которых были учтены существующие угрозы.

«Сделаны определенные выводы и найдены технические решения, позволяющие эффективно уничтожать малоскоростные маневрирующие цели», - подчеркнул Абрамов.

Ранее сообщалось, что Ростех испытает новейшую ракету для модернизированного ЗРПК «Панцирь-С1М» в этом году, в время как приемочные испытания планируется провести до конца 2019 года.