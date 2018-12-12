Дозаправка в полете и бесконечный апгрейд: гендиректор РСК «МиГ» рассказал, каким будет новейший МиГ-35

Министерство обороны получит от «Российской самолетостроительной корпорации "МиГ"» первую партию серийных самолетов МиГ-35 в ближайшее время, согласно государственному контракту, подписанному на форуме «Армия-2018». Генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко рассказал, каким будет истребитель в техническом плане и чего добились конструкторы при проектировании, а также раскрыл некоторые производственные подробности.

Как отметил Тарасенко, создателям МиГ-35 удалось добиться двукратного увеличения внутреннего запаса топлива и боевой нагрузки в сравнении с МиГ-29. Кроме того, истребитель использует внешние топливные баки и систему дозаправки в полете, в том числе от самолетов такого же класса. Это позволяет МиГ-35 иметь боевой радиус, сравнимый с истребителями тяжелого класса, и в очередной раз подчеркивает его многофункциональность.

«Максимальная взлетная масса МиГ-35 по сравнению с МиГ-29 возросла на 30 процентов и достигла 23,5 тонны. При этом конструкторам… удалось внедрить в конструкцию ряд существенных усовершенствований. Например, улучшены несущие свойства крыла и значительно повышена общая прочность конструкции», - отметил Тарасенко.

Перспективность МиГ-35 также определяется принципом «открытой архитектуры», который был заложен при создании комплекса. Это значит, что истребитель спроектирован с учетом будущих модернизаций, максимально открыт для технологического усовершенствования. Впоследствии его можно будет «проапгрейдить» до истребителя пятого поколения.

«При создании "тридцать пятого" мы предусмотрели возможности для дальнейшего его совершенствования. По мере появления новых систем и технологий мы сможем предложить модернизацию самолета, в том числе до уровня следующего поколения», - рассказал гендиректор РСК «МиГ».

Стоит отметить, что бортовое радиоэлектронное оборудование МиГ-35 по своим характеристикам уже не уступает применяемому на зарубежных истребителях пятого поколения. Многие системы, интегрированные в самолет, прежде применялись только в космонавтике, подчеркнул Тарасенко.

Генеральный директор корпорации также рассказал о производственных мощностях, которые может продемонстрировать его предприятие при серийном производстве МиГ-35. Тарасенко отметил, что вопрос о количестве машин и сроках их поставки следует адресовать заказчику в лице Министерства обороны России, которое руководствуется программой вооружения. Однако с производственной точки зрения РСК «МиГ» готова заменить весь парк МиГ-29 на новые истребители МиГ-35 – текущие мощности позволяют производить более тридцати машин ежегодно.