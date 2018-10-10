Доля современных вооружений в ЦВО, ВВО и ЮВО к концу года составит 50%

По словам министра, в войска каждого военного округа ежегодно поступает до полутора тысяч новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Благодаря этому показатели по современным образцам в этих трех округах к концу года достигнут в среднем 50%.

Министр также отметил, что с начала 2017 года в ЮВО, ВВО и ЦВО было проведено 1832 тактических учения в условиях, максимально приближенных к боевым, а по всей армии этот показатель составляет около четырех тысяч мероприятий.

Шойгу также отметил, что до 2025 года доля современных вооружений к 2020 году составит 70%.

За прошлый год в войска поступило 206 новейших образцов вооружения.