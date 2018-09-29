В России приступили к испытаниям новейшего беспилотника, запускаемого ракетой

Новейший беспилотник, запускаемый внутри ракеты, совершил свои первые полеты, сообщает RT. О начале летных испытаний рассказал заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Работу выполняет НПО "Сплав" совместно с иностранным заказчиком по его техническому заданию. Уже приступили к испытаниям опытных образцов этого БПЛА», - заявил Кочкин.

Беспилотный аппарат будет запускаться на дальность до 90 километров. После отделения от реактивного снаряда БПЛА будет барражировать на высоте около 500 метров в течение получаса. За это время он обследует территории до 25 квадратных километров.

Предположительно, опытные образцы новейшего беспилотника будут запускаться в воздух внутри реактивных ракет систем залпового огня «Смерч». Калибр «Смерча» - 300 миллиметров. РСЗО способна поражать цели на расстоянии до 120 километров.