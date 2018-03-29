Новейший истребитель МиГ-35 представят на международной выставке ArmHiTec-2018

Корпорация «МиГ» принимает участие во второй международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018, которая проходит с 29 по 31 марта в Армении.

«Выставка в Ереване - хорошая площадка для установления кооперации между представителями промышленных предприятий Европы и Ближнего Востока», – заявил гендиректор АО «РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

По его словам, корпорация представит на выставке модель новейшего авиационного комплекса МиГ-35 и проведет переговоры с перспективными партнерами.

«Мы ожидаем повышенный интерес к новому истребителю МиГ-35, который обладает высоким экспортным потенциалом», - пояснил он.

На ArmHiTec-2018 соберутся военные делегации, ведущих представителей промышленности и деловых кругов стран Европы и Ближнего Востока для обмена идеями в области создания и реализации новейших образцов техники.

МиГ-35 - истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Максимальная скорость полета – 2560 км/ч, дальность полета без дозаправки – 3500 км.