Слаженность и оперативность: военная полиция отразила атаку «боевиков» в Кузбассе

В Кемеровской области военные полицейские отразили нападение диверсантов. По замыслу учений разведгруппа на автомобиле, начиненном взрывчаткой, попыталась проникнуть на территорию охраняемых объектов.

Сотрудники военной автоинспекции и полиции уничтожили условного противника из автоматов и пулеметов, после чего район проверили на наличие взрывчатых веществ.

Ранее в Самарской области на Рощинском полигоне прошли специальные учения военной полиции Центрального военного округа. В ходе тренировки военнослужащие отразили нападение «противника» на колонну с гуманитарной помощью.