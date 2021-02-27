Посвященный подвигу 6-ой роты «Урок мужества. "Стоявшие насмерть"» пройдет в онлайн формате 3 марта

Третьего марта в 14.00 мск по инициативе Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества при поддержке командования Воздушно десантных войск ВС РФ, Министерства просвещения РФ, ФАДН, Бессмертного полка России, Российского союза молодежи, ДОСААФ, Ассоциации «Группы "Вымпел"», Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ, Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации, МПГУ, Некоммерческого партнерства содействия развитию кино и туризма «КиТ» в рамках Международного медиапроекта «Свидание с Россией» состоится Всероссийский «Урок мужества. "Стоявшие насмерть"», посвященный подвигу 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ, которые в 2000 году не отступившими перед многократно превосходящими силами бандитских формирований.

С приветственным словом к участникам урока обратится командующий Воздушно-десантными войсками, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков, который напомнит, что беспримерное мужество и несгибаемый дух, храбрость, самоотверженность, проявленные десантниками в той схватке, показали всем решимость и способность российских бойцов защитить Отечество от любых посягательств.

С обращением к зрителям урока выступят губернатор Тульской области, Герой Российской Федерации Алексей Геннадьевич Дюмин, губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников.

В прямой эфире из студии урока в тульском Кремле выйдут представители командования Тульской дивизии ВДВ, руководитель Тульского отделения Российского военно-исторического общества Александр Потапенко, Герой Российской Федерации, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, депутат Государственной Думы, член регионального штаба Общероссийского народного фронта Ильдар Бикбаев, первый вице-президент Ассоциации «Группы"Вымпел"», кавалер ордена Мужества Владимир Силантьев.

Из Пскова из студии проекта «Команда 2018» выйдут в прямой эфир представители командования Псковской дивизии ВДВ, члены семей погибших военнослужащих, воспитанники патриотических и кадетских классов, председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, автор книги «Рота, ушедшая в века» Михаил Рыбчинский - он объявит победителей онлайн викторины «Рота, ушедшая в небо», которая пройдет в период с 15 февраля по 2 марта. Победители получат грамоты и книги с автографом автора.

Из Москвы к уроку подключатся руководитель Исполкома Бессмертного полка России Артем Хуторской, председатель Попечительского Совета Телеканала «Победа» Александр Ильин.

Из Татарстана подключится один из шести выживших участников боя, Герой Российской Федерации Александр Супонинский.

Ведущий Урока - военный журналист, награжденный премией Правительства РФ за работу в регионах - участниках боевых действий Александр Сладков.

Зрители «Урока Мужества. "Стоявшие насмерть"» - суворовцы, школьники, кадеты, курсанты, студенты из всех регионов России - увидят уникальный видеоматериал из личных архивов, фотографии, видео и фотоархивы ветеранских организаций. В мероприятии примут участие родственники погибших десантников и непосредственные участники событий.

При поддержке Общественной палаты Псковской области, Ассоциации «Группы «Вымпел», Проекта «Свидание с Россией» состоится торжественная передача председателем совета ветеранов 76 гвардии ДШД генерал-майором Юрием Кирилловичем Соседовым подлинных предметов, документов о событиях 2000 года в Чечне в коллекцию Тульского военно-исторического музея, посвященную локальным войнам и вооруженным конфликтам второй половины XX и начала XI вв.

Пройдут прямые включения из школ, Суворовских военных училищ, кадетских классов и корпусов из Тульской, Псковской, Рязанской, Ульяновской, Архангельской, Смоленской, Вологодской, Московской областей, республики Татарстан.

Прямая трансляция мероприятия будет осуществляться через ТВ-плееры, расположенные на сайтах:

http://www.svidaniesrossiey.ru

https://www.ruy.ru

http://www.dosaaf.ru

https://www.museum-tula.ru

Также трансляция мероприятия будет организована в социальных сетях Международного медиапроекта «Свидание с Россией», Бессмертного полка России, РСМ:

https://www.facebook.com/tourkino

https://www.facebook.com/polkrf

https://www.facebook.com/rsmofficial

https://vk.com/tourfilmfest

https://vk.com/polk_russia

https://vk.com/rsmofficial

https://www.youtube.com/channel/UC4PjmOq8ul0R2GGPmymMDFA

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