Российские миротворцы разминировали более 160 километров дорог в Карабахе

В ходе разминирования и очистки окраин Степанакерта российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6». Они позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности при любых погодных условиях.

С 23 ноября 2020 года очищено от неразорвавшихся боеприпасов более 414,6 гектара территории, более 160 км дорог, 617 домостроений, среди которых свыше 20 социально значимых объектов, а также обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Полное прекращение огня и всех военных действий было объявлено 10 ноября 2020 года после подписания президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении трехстороннего заявления.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.