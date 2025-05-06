МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Собянин сообщил об уничтожении еще десяти летевших на Москву беспилотников

Жертв и разрушений удалось избежать.
Константин Денисов 2025-05-06 02:39:34
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Силами ПВО  сбиты еще десять летевших на Москву беспилотников ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений», – написал градоначальник.

В результате работы систем ПВО и падения обломков украинских дронов никто не пострадал. На земле разрушений также не зафиксировано.

На местах происшествий работают экстренные службы. Обломки одного БПЛА повредили дома на Каширском шоссе.

Ранее сообщалось о пяти сбитых под Москвой дронах.

Накануне ночью один украинский дрон пытался добраться до Москвы со стороны Подольска, но был сбит силами ПВО. Его обломки частично повредили фасады нескольких домов и автомобили.

#Москва #в стране и мире #беспилотники #ВСУ #Сергей Собянин
