Собянин сообщил об уничтожении еще десяти летевших на Москву беспилотников

Силами ПВО сбиты еще десять летевших на Москву беспилотников ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений», – написал градоначальник.

В результате работы систем ПВО и падения обломков украинских дронов никто не пострадал. На земле разрушений также не зафиксировано.

На местах происшествий работают экстренные службы. Обломки одного БПЛА повредили дома на Каширском шоссе.

Ранее сообщалось о пяти сбитых под Москвой дронах.

Накануне ночью один украинский дрон пытался добраться до Москвы со стороны Подольска, но был сбит силами ПВО. Его обломки частично повредили фасады нескольких домов и автомобили.