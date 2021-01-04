Миротворцы РФ разминировали социально-значимые объекты в Степанакерте

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ разминировали социально-значимые объекты Степанакерта. Среди них - школы, парки, медицинские учреждения и спортивные объекты.

С начала миротворческой операции инженерные подразделения российских миротворцев разминировали более 414 гектаров местности, около 160 километров дорог, 617 строений, из них - 22 социально-значимых объекта. Обнаружено и обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов.

Взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы, которые находят специалисты, вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Те боеприпасы, которые эвакуировать невозможно, уничтожаются на месте.

В соответствии с договоренностями в совместном заявлении Президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. В пострадавших от ведения боевых действий районах при содействии российских миротворцев продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.