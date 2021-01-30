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Все ради мира: как устроен российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе

Игорь Лапик
19:28 30.01.2021
В центре совместно работают 60 российских и 60 турецких военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев приветствовали начало работы российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Мониторинговый центр открылся в субботу, 30 января, в населенном пункте Киямаддинли в Азербайджане, недалеко от линии соприкосновения.

Военнослужащие находятся в центре на паритетной основе – 60 россиян и 60 турецких военных. Они будут жить в новом блочно-модульном городке, где есть все для несения службы.

На открытие центра прилетел заместитель министра обороны России Александр Фомин. Вместе со своим турецким коллегой он посадил памятные деревья и оценил инфраструктуру городка.

«По сути это новый этап нашей миротворческой деятельности. Мы имеем большой опыт взаимодействия с Турецкой Республикой, отличный пример тому – наше взаимодействие по линии постконфликтного урегулирования на территории Сирийско-Арабской Республики», – отметил Фомин.

Главная задача совместного центра – не допустить повторной эскалации конфликта в Карабахе. Основной акцент сделан на мониторинг с воздуха. В командный пункт – самое сердце центра – проведена прямая связь с военными штабами участников конфликта, Армении и Азербайджана, и штабом миротворцев. Контроль ситуации ведется, в том числе, и с беспилотников, совместными расчетами БПЛА. Изображение выводится на специальные мониторы.

В российско-турецком центре все совместное и даже в медпункте бок о бок работают российские врачи и их турецкие коллеги в одном помещении. И те, и другие оказывают помощь всем военнослужащим.

В военном городке, помимо жилых модулей, есть столовая, прачечная, молитвенная комната и современный спортзал. Между российскими и турецкими военными не осталось никаких барьеров, кроме языкового. Но и он со временем будет преодолен.

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