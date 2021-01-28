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Российские миротворцы обеспечили безопасность движения через Лачинский коридор в Карабахе

Ян Брацкий
05:00 28.01.2021
Российскими военнослужащими обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие российского миротворческого континента на 27 наблюдательных постах продолжают выполнять задачи по контролю и мониторингу за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они круглосуточно обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозки продовольствия и различных товаров. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и тренировок по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост. Все посты оборудованы фортификационными сооружениями, предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков.

Также инфраструктура постов включает в себя комфортабельные жилые модули для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для подачи постоянной электроэнергии.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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