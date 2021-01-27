Многократная смена позиций и ночные пуски: как проходят первые в этом году учения ракетного дивизиона ВВО

В Восточном военном округе по учебной тревоге подняли ракетный дивизион «Искандеров». Более 10 оперативно тактических комплексов совершили марш в назначенный район на полигоне Биджанский в Еврейской автономной области, где проходит первая в этом году отработка боевых задач.

Во время марша военнослужащие уничтожили условные диверсионно-разведывательные группы, отработали действия личного состава при налетах авиации, преодолели различные заграждения и препятствия. По прибытию боевые расчеты выполнили развертывание комплексов в неподготовленных позиционных районах, проверили работоспособность систем ракет и перегрузку ракет в полевых условиях с использованием специальных транспортно-заряжающих машин.

Пуски из оперативно-тактических комплексов выполняются электрические. В одном из случаев цель – командный пункт условного противника – находилась на расстоянии 200 километров, военнослужащие поразили ее баллистической ракетой, находясь вне «Искандера», при помощи выносного пульта. Совместно с войсками РХБ защиты также была выполнена аэрозольная маскировка комплексов и отработка преодоления участков заражения.

На протяжении дня боевым расчетам необходимо выполнить неоднократную смену стартовых позиций. Военнослужащим также предстоит отработать боевые пуски в темное время суток.