Собаки разминирования, робототехника, защита от взрывов и «надувательство противника»: один день из жизни инженерных войск

Овчарка Шейман – настоящий наставник среди всего этого молодого пополнения собак-саперов. Образцово ищет взрывчатку, а в качестве поощрения уже давно предпочитает не что-то вкусное, а просто поиграть с мячиком.

На учебной площадке сегодня 25 градусов мороза. Бывает и так, что молодые собаки не с первого раза берут замерзшие препятствия – но все придет с опытом. Но главное, все же – саперная подготовка. Кто-то уже научился безошибочно находить имитацию взрывчатки, кто-то пока только учится. И учиться приходится быстро: всего полгода, и собака из этого центра уходит служить уже, что называется, по контракту.

«Минимальные навыки обретают в процессе службы и уезжают уже минимально подготовленными. А уже хозяева, за которыми они в дальнейшем закреплены, уже продолжают обучение в своих уже местах несения службы», - отметил Виктор Белик, инструктор подготовки кинологической службы 66-го учебного центра Инженерных войск.

Неподалеку от площадки военных кинологов поиск мин ведут молодые саперы. Подразделение медленно, по-пластунски, выдвигается к условно заминированному участку. Бойцы экипированы современным оборудованием, которое постоянно совершенствуется. В этом году на вооружение инженерных войск будет принят миноискатель «МИФ-3». Уникальный прибор способен обнаруживать металл не только под землей, но и под водой на глубине до 40 метров.

«Он может обнаруживать металлические объекты и взрывоопасные предметы в том числе, в металлических корпусах, при этом - отличать цветной металл от черного», - заметил Игорь Рудаков, старший научный сотрудник Центрального НИИ Инженерных войск имени Д.М. Карбышева.

Робот «Кобра-1600» - это глаза и очень тонкие и чувствительные руки сапера на безопасном для него расстоянии. Вот манипулятор вынимает взрыватель из снаряда. Затем саперы устанавливают заряд, и боеприпас подрывают.

То, что нельзя подорвать на месте, теперь можно увезти на специальной машине разминирования «Есаул». Багажник оборудован для максимально безопасной транспортировки опасных грузов на специализированные полигоны.

Работа оператора, управляющего роботом по точности – сродни мастеру-часовщику. По словам Максима Ахмедова, даже здесь, вдали от предмета, которые может взорваться в любую минуту, сапер все равно должен испытывать страх, чтобы исключить любую осечку.

«Это можно сравнить с хирургической операцией. Как будто мы в хирургии находимся, и у нас нет права на ошибку – только одна попытка», - Максим Ахмедов, командир отделения разминирования.

Маскировка - еще одна важнейшая задача инженерных войск. Как по волшебству, за считанные минуты, подразделения маскировки способны на любой местности развернуть и танковый батальон, и комплексы ПВО, и даже военный аэродром. На ускоренных кадрах видно, как прямо из сугробов вырастают тяжелый истребитель Су-27 и перехватчик МиГ-31. Это - надувные макеты. Правильное и совсем не простое «надувательство».

Вблизи это действительно кажется такой мягкой и приятной на ощупь игрушкой, прямо как в детском парке развлечений – хочется попрыгать на этом самолете. Но на самом деле – это очень серьезная инженерная разработка, вплоть до таких мелочей, что в ткани используется специальная металлическая стружка, и для самолета-разведчика, который будет пролетать сверху, ни визуально, ни с помощью всяких радаров, этот самолет неотличим от настоящего.

Такие макеты – серьезный отвлекающий фактор для любого противника. Пока он расходует дорогостоящие боеприпасы, наши подразделения наносят свои удары в других местах. Военные инженеры всегда действуют впереди, идут даже раньше разведки. Здесь так и говорят: «Сначала мы, потом все остальные».