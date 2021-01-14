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В Нагорном Карабахе возведены три блочно-модульных городка для миротворцев РФ

Тамара Астапенкова
05:00 14.01.2021
На территории каждого городка есть спортзал, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга и многое другое.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России возведены три блочно-модульных городка в Степанакерте, населенных пунктах Гетаван и Каракенд, в которых уже размещены около 400 военнослужащих миротворческого контингента.

Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены автономным отоплением, электроснабжением, санузлами, водоснабжением и водоотведением.

Места проживания военнослужащих укомплектованы мебелью, душевыми кабинами и бытовой техникой, в том числе электроплитой, холодильником, телевизором, стиральной машиной, микроволновкой, кондиционером и бойлером. Блочно-модульные городки позволяют военнослужащим чувствовать себя как дома. Кроме того на территории каждого городка есть спортзал, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая, столовая, а также продуктовый склад.

В настоящее время в Нагорном Карабахе ведется подготовка площадок для строительства еще пяти городков, в которых сможет проживать более 540 человек.

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