В Нагорном Карабахе возведены три блочно-модульных городка для миротворцев РФ

В Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России возведены три блочно-модульных городка в Степанакерте, населенных пунктах Гетаван и Каракенд, в которых уже размещены около 400 военнослужащих миротворческого контингента.

Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены автономным отоплением, электроснабжением, санузлами, водоснабжением и водоотведением.

Места проживания военнослужащих укомплектованы мебелью, душевыми кабинами и бытовой техникой, в том числе электроплитой, холодильником, телевизором, стиральной машиной, микроволновкой, кондиционером и бойлером. Блочно-модульные городки позволяют военнослужащим чувствовать себя как дома. Кроме того на территории каждого городка есть спортзал, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая, столовая, а также продуктовый склад.

В настоящее время в Нагорном Карабахе ведется подготовка площадок для строительства еще пяти городков, в которых сможет проживать более 540 человек.