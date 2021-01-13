Захват «противника» и пуски ракет: истребители МиГ-31БМ провели учебный бой в Пермском крае

Модернизированные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ авиационного полка Центрального военного округа, дислоцированного в Пермском крае, в ходе учебного боя уничтожили самолет-разведчик условного противника в сложных метеоусловиях.

В роли «противника» выступил один из самолетов МиГ-31, который по легенде учения на высоте более 5 тысяч метров нарушил воздушное пространство для сбора разведывательных данных.

На перехват цели по тревоге были подняты два экипажа модернизированных МиГ-31БМ, которые осуществили взлет в условиях плохой видимости, а также сильного бокового ветра. Экипажи самостоятельно нашли «нарушителя» без привлечения наземных средств ПВО. Летчики успешно выполнили захват условного противника, а затем произвели по воздушной цели имитацию пуска ракет дальнего радиуса действия.

В ходе учения были задействованы три самолета МиГ-31БМ, а также около 80 человек летного и инженерно-технического состава.