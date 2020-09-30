Посадка на грунт: пилоты отработали сложнейшие элементы летной подготовки под Екатеринбургом

Сложнейшие элементы летной подготовки отработали пилоты на учениях под Екатеринбургом. Экипаж самолета Ан-26 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа оттачивал взлет и посадку на грунтовую площадку.

Перед приземлением летчики провели воздушную разведку, чтобы точно определить точку касания и безопасно посадить самолет. Плотность грунта пришлось рассчитывать визуально - по цвету растительности.

Посадка на грунт - непременный элемент летной подготовки, который позволяет поддерживать высокую квалификацию пилотов. Ведь в реальном бою машины зачастую приходится сажать там, где нормального аэродрома просто нет.

Сложнейшие элементы летной подготовки военнослужащие отрабатывают в рамках летно-тактических учений, проходящих в пяти регионах России: Самарской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Кемеровской областях. В них задействованы 10 самолетов Ан-26, Ан-12, Ту-134 и вертолетов Ми-8АМТШ, восемь аэродромов и взлетно-посадочных площадок, около 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, парашютно-десантной группы, а также группы обеспечения и управления полетами.