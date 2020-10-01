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Салюков поздравил ветеранов, военнослужащих и работников ОПК с Днем Сухопутных войск

Лина Давыдова
00:00 01.10.2020
Главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков пожелал ветеранам, военнослужащим и работникам ОПК здоровья, высоких достижений, повышения боевого мастерства, а также успехов в патриотическом воспитании молодежи и создания высокоэффективных систем вооружения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков поздравил ветеранов, военнослужащих и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем Сухопутных войск, который отмечается 1 октября.

«Уважаемые ветераны, военнослужащие Сухопутных войск, уважаемые работники Оборонно-промышленного комплекса. От имени Военного совета Главного командования Сухопутных войск и от себя лично поздравляю вас с днем Сухопутных войск», - отметил Салюков в поздравлении.

Генерал армии также напомнил, что 470 лет назад, в первый день октября в российской военной истории произошло важное событие - был издан указ царя Ивана Грозного о создании первого постоянного войска - стрелецких полков, а в соответствии с указом главы РФ от 31 мая 2006 года именно эта памятная дата стала отмечаться как день Сухопутных войск.

Как подчеркнул Олег Салюков, историческое прошлое Сухопутных войск невозможно переоценить.

«К нему относят славные победы Петра Первого, Румянцева и Суворова, грандиозные сражения Первой и Второй мировых войн. В этих сражениях создавался неповторимый образ русского солдата, как мужественного, неустрашимого, стойкого умелого воина», - сказал генерал армии.

Как пояснил Салюков, в современных условиях общевойсковые объединения и соединения Сухопутных войск поддерживают высокий уровень своей боеготовности и боеспособности и продолжают играть важную роль в обеспечении военной безопасности и отстаивании национальных интересов страны. Личный состав Сухопутных войск осваивает новые вооружения, отрабатывает эффективные формы применения и способы боевых действий, чтобы гарантировать незыблемость рубежей России.

Генерал армии также пожелал ветеранам, военнослужащим и работникам ОПК крепкого здоровья, высоких достижений и повышения боевого мастерства, а также успехов в патриотическом воспитании молодежи и создания высокоэффективных систем вооружения для Сухопутных войск.

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