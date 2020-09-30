Фрегат «Адмирал Макаров» уничтожил самолет «противника» в Средиземном море

Расчеты противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Макаров» отразили атаку «врага» с воздуха на учениях в Средиземном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Самолет условного противника получил данные о местонахождении фрегата в море и взял курс на цель для нанесения авиаудара управляемыми ракетами.

«В ходе тренировки корабельный расчет боевого информационного поста (БИП) обнаружил и классифицировал условную цель, а расчеты ПВО при подходе самолета на дистанцию поражения уничтожили его электронными пусками зенитных ракет, предотвратив нанесение ракетного удара по кораблю», - говорится в сообщении.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

Его полное водоизмещение - 4 035 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра. Дальность плавания на 14 узлах - 4 850 миль. Экипаж состоит из 180 человек.

На вооружении фрегата - 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».