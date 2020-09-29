Маскировка и минные заграждения: тактико-специальные учения ВДВ прошли под Тулой

В рамках стартовавшей в Воздушно-десантных войсках итоговой проверки за 2020 учебный год, были проведены тактико-специальные учения по совместным действиям противотанкового резерва и подвижного отряда инженерных заграждений на полигоне Коломенский в Рязанской области.

Согласно замыслу учений, условный противник, вводом в бой общевойскового резерва, пытался прорвать оборону десантников. Командиром соединения было принято решение на постановку минных заграждений и введение в бой противотанкового резерва на участке прорыва бронетехники условного противника.

В ходе практических действий, была отработана тактика применения подвижного отряда заграждений с установкой минных заграждений на возможном участке прорыва условного противника, а также применение противотанкового резерва с практическим пуском ракет из установок ПТУР «Конкурс» и «Фагот».

Всего в учениях были задействованы более 500 военнослужащих и 30 единиц боевой, а также специальной техники противотанковых и инженерных подразделений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.