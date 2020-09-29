Двусторонние учения гвардейской танковой армии ЗВО стартовали в Нижегородской области

В Нижегородской области на полигоне Мулино стартовали двусторонние тактико-специальные учения гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа. В них задействованы военнослужащие Кантемировской танковой дивизии и отдельной танковой бригады.

Танковые подразделения в тесном взаимодействии с приданными им подразделениями различных родов войск отработают полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач в лесистой местности и населенных пунктах, как днем, так и ночью.

Непременным условием тактических розыгрышей станет применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов, нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями, возможностей разведывательно-огневых и ударных контуров.

В учениях примут участие современные танки Т-72Б3, Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», ракетные системы залпового огня «Град», Ураган». Всего в учениях будет задействовано свыше 3,5 тыс. военнослужащих и порядка 700 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.