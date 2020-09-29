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Цель обнаружена: комплекс «Небо-М» распознал более 50 воздушных объектов в ходе учений на Урале

Лина Давыдова
05:00 29.09.2020
Двадцать  объектов не отвечали на запросы системы опознавания.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Боевой расчет новейшего мобильного радиолокационного комплекса «Небо-М» Центрального военного округа обнаружил более 50 воздушных целей в ходе тактических учений сил противовоздушной обороны и радиотехнических войск на Урале. Двадцать  объектов не отвечали на запросы системы опознавания.

Мониторинг воздушного пространства осуществлялся над территорией площадью более миллиона квадратных километров. С помощью радиолокационных модулей метрового и дециметрового диапазона РЛК «Небо-М» выполнял обнаружение воздушных судов на дальности до 600 километров и высотах до 50 километров.

Координаты неопознанных воздушных объектов были переданы на пункт управления для принятия решения о поражении. Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 выполнили захват и электронные пуски по воздушным целям, совершающим подлет к административным и военным объектам, дислоцирующимся в пределах уральской зоны ответственности противовоздушной обороны.

В ходе учений боевые расчеты «Неба-М» и ЗРС С-300 обнаружили и уничтожили воздушные цели, осуществлявшие подлет с различных направлений и во всем диапазоне высот, роль которых выполняли истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты разведчики Су-24МР.
В тактических учениях сил противовоздушной обороны и радиотехнических войск ЦВО было задействовано 11 самолетов Су-34, МиГ-31 и Су-24МР, более 50 единиц наземной военной и специальной техники, около 200 военнослужащих из числа боевых расчетов ЗРС С-300 и РЛК «Небо-М», а также летного и инженерно-технического состава.

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