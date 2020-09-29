Армия Российские десантники возвращаются с учений «Славянское братство-2020» Андрей Аркадьев Учения проходили с 14 по 25 сентября на двух полигонах страны: Брестский и Гожский. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ивановские десантники вернулись в пункт постоянной дислокации из Белоруссии, где принимали участие в белорусско-российских учениях «Славянское братство - 2020», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. «Сегодня в пункт постоянной дислокации, в город Иваново, после выполнения учебно-боевых задач на учении, прибыл усиленный парашютно-десантный батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка», - говорится в сообщении. Военнослужащих торжественно встретили на станции представители командования Ивановского воздушно-десантного соединения, полка, городские власти, общественники и ветераны. «В ходе учений Вы показали высокий профессионализм, стойкость и самоотдачу при выполнении поставленных учебно-боевых задач, которые были высоко оценены Командованием Воздушно-десантных войск. И доказали, что Воздушно-десантные войска способны выполнить любую поставленную задачу», - отметил командир соединения гвардии генерал-майор Николай Чобан. В дальнейшем в пункты постоянной дислокации прибудут подразделения псковские и тульские десантники, также участвовавшие в маневрах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика