Генштаб ВС РФ: в ходе весеннего призыва сделано более 162 тысяч тестов на коронавирус

Более 162 тысяч экспресс-тестов на коронавирус провели в ходе весеннего призыва 2020 года. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Всего в ходе отправок было проведено более 162 тысяч экспресс-тестов. Проведение тестирования призывников, представителей воинских частей, прибывавших за молодым пополнением, выявило более 150 положительных результатов на наличие инфекции», - сказал он.

Бурдинский отметил, что два-три раза в сутки проводилась дезинфекция сборных пунктов, а также транспорта, на котором перевозили призывников.

Для проведения дезинфекции было задействовано более 200 специалистов подразделений войск РХБ защиты и 56 единиц техники, добавил он. Кроме того, все призывники перед отправкой в войска обеспечивались масками и перчатками.