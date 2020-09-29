Армия МО: НАТО пытается разрушить военный союз России и Белоруссии Андрей Аркадьев Россия и Белоруссия проводят совместные учения в противовес размещению войск НАТО у границ Союзного государства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» НАТО наращивает активность в Европе и стремится разрушить военный союз России и Белоруссии. Об этом сообщил начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, замминистра обороны РФ Андрей Картаполов. «НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и активность в Европе. Развертывание военной инфраструктуры НАТО усиленными темпами ведется в Прибалтике. Главная цель расширения военной активности - демонтаж военного союза Белоруссии и России», - сказал он в Совете Федерации на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России. Картаполов подчеркнул, что для России Белоруссия является не только ближайшим соседом, но и надежным военным союзником. По его словам, в условиях серьезно осложнившейся военно-политической обстановки эффективное взаимодействие оборонных ведомств двух стран как никогда актуально. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика