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Фрегат «Адмирал Эссен» взял курс на Средиземное море

Андрей Аркадьев
12:25 29.09.2020
Экипаж корабля совершает плановый переход из Черного моря в дальнюю морскую зону.
Фрегат «Адмирал Эссен» взял курс на Средиземное море
© Фото: Минобороны России

Фрегат «Адмирал Эссен» на пути в Средиземное море начал проходить проливы  Босфор и Дарданеллы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В Средиземном море корабль войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ. В дальней морской зоне моряки «Адмирала Эссена» сменят экипаж фрегата «Адмирал Макаров», выполняющий специальные задачи с июня 2020 года.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала русского Военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.

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