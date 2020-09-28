В Новосибирской области военные выполнили десантирование в тыл условного противника
Для выполнения задания были использованы парашютные системы «Арбалет», которые дают возможность управлять куполом и приводить его в ограниченную заданную зону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Новосибирской области военнослужащие Центрального военного округа выполнили десантирование в тыл условного противника с самолета Ан-26.
Десантники отработали принудительное раскрытие парашюта на сверх-малой высоте, а также действия по отсоединению купола в первые секунды приземления.
Уточняется, что для выполнения задания были использованы парашютные системы «Арбалет», которые позволяют легко управлять куполом и приводить его в ограниченную заданную зону.
После приземления личный состав совершил марш в полном боевом снаряжении.
Всего в учениях приняли участие около 200 военнослужащих.