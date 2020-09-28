Вышли на «охоту»: новейшие бронеавтомобили «Тигр-М» задействованы на учениях в Амурской области

В ходе учений Восточного военного округа в Амурской области на полигоне Трехречье военнослужащие демонстрируют навыки выполнения боевых задач на новейших бронеавтомобилях «Тигр-М».

На данный момент военные уже освоили теорию, изучили устройство боевых машин и готовы применять свои знания на практике.

Наводчики и командиры выполняют первые стрельбы, однако пока вкладным стволом, а механики-водители штурмуют трассу.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

На бронеавтомобиль могут устанавливаться пулеметы «Корд» или «Печенег», автоматический гранатомет АГС-30. Существует также модификация с 30-мм пушкой 2А72 в необитаемом модуле с СУО от робота «Уран-9». Броня «Тигра» обеспечивает защиту от огнестрельного оружия, в том числе от пуль автоматов АК-74 и СВД. Машина также имеет противоминную защиту. «Тигр» способен развивать скорость по шоссе до 90 км/ч.