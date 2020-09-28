Специалисты РХБЗ обеспечили безопасность перекачки 16 тонн опасных веществ в Усолье-Сибирском

Специалисты сводного отряда Минобороны России, прибывшего в город Усолье-Сибирское Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром», обеспечили безопасность проводимых работ по перетариванию опасных химических веществ из аварийных емкостей.

Для обеспечения безопасности работ, военнослужащие подразделений войск РХБ защиты применяли авторазливочные станции АРС-14КМ и универсальную тепловую машину УТМ-80М, что позволяло ставить высотную водяную завесу для предотвращения распространения ядовитого облака в случае развития аварийной ситуации.

Кроме того, с помощью универсальной станции специальной обработки УССО организован пункт специальной обработки, через который проходит личный состав после работ в опасной зоне.

Всего в мероприятиях по обеспечению безопасности в ликвидации последствий принимают участие более 60 военнослужащих и 20 единиц военной техники. С начала работ было перетарено более 16 тонн опасных веществ.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполняет задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, производит отбор проб для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.