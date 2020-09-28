В Подмосковье почтили память военнослужащих, погибших и пропавших без вести на Северном Кавказе

На участке воинских захоронений Богородского кладбища в Ногинском районе Подмосковья прошли траурные мероприятия, посвященные 20-летию со дня основания мемориала в память о военнослужащих, погибших и пропавших без вести на Северном Кавказе.

В акции, организованной Минобороны России и общественной организацией «Боевое братство», участвовали родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Траурные мероприятия прошли в соответствии с воинскими традициями. Участники возложили цветы и венки к памятнику и провели траурный митинг.