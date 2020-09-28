Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Подмосковье почтили память военнослужащих, погибших и пропавших без вести на Северном Кавказе

Андрей Аркадьев
18:00 28.09.2020
В акции участвовали родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На участке воинских захоронений Богородского кладбища в Ногинском районе Подмосковья прошли траурные мероприятия, посвященные 20-летию со дня основания мемориала в память о военнослужащих, погибших и пропавших без вести на Северном Кавказе.

В акции, организованной Минобороны России и общественной организацией «Боевое братство», участвовали родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Траурные мероприятия прошли в соответствии с воинскими традициями. Участники возложили цветы и венки к памятнику и провели траурный митинг.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:47 В стране и мире
Видео
Роспотребнадзор оценил вероятность повторного введения карантина
18:45 В стране и мире
Российский Су-27 поднимался на сопровождение над Балтийским морем самолетов ВМС США и ВМС Германии
17:25 В стране и мире
Видео
Правительство РФ утвердило новую стратегию профилактики инфекционных заболеваний
16:30 В стране и мире
В РФ хотят изменить требования к эксплуатации автомобилей
15:55 В стране и мире
Штурман разбившегося Ан-26 переписывался с дочерью за несколько минут до катастрофы
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Видео
Холодный свет: кадры северного сияния с борта барка «Седов»
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.