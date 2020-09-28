Армия Вернувшихся из Сирии в РФ военных полицейских встретили в Хабаровске Андрей Аркадьев По традиции военнослужащих встретили «хлебом-солью» девушки - артисты ансамбля песни и пляски ВВО. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Сотрудников военной полиции Восточного военного округа, выполнявших задачи в Сирии, встретили в аэропорту Хабаровска, сообщает пресс-служба ВВО. От лица командующего войсками ВВО генерал-полковника Геннадия Жидко и Военного совета округа с успешным выполнением поставленных задач и возвращением военных полицейских поздравил заместитель командующего войсками округа по военно-политической работе полковник Александр Манаков. Прямо у самолета отличившимся военнослужащим вручили ведомственные награды и подарки. Личный состав военной полиции ВВО, находясь в командировке, обеспечивал безопасность при проведении гуманитарных акций, осуществлял патрулирование, а также выполнял задачи по охране российских военных объектов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика