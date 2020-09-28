Вернувшихся из Сирии в РФ военных полицейских встретили в Хабаровске
По традиции военнослужащих встретили «хлебом-солью» девушки - артисты ансамбля песни и пляски ВВО.
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Сотрудников военной полиции Восточного военного округа, выполнявших задачи в Сирии, встретили в аэропорту Хабаровска, сообщает пресс-служба ВВО.
От лица командующего войсками ВВО генерал-полковника Геннадия Жидко и Военного совета округа с успешным выполнением поставленных задач и возвращением военных полицейских поздравил заместитель командующего войсками округа по военно-политической работе полковник Александр Манаков.
Прямо у самолета отличившимся военнослужащим вручили ведомственные награды и подарки.
Личный состав военной полиции ВВО, находясь в командировке, обеспечивал безопасность при проведении гуманитарных акций, осуществлял патрулирование, а также выполнял задачи по охране российских военных объектов.