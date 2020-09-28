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В Ленобласти завершился чемпионат по первенству среди инженерно-саперных подразделений

Андрей Аркадьев
16:52 28.09.2020
Элементы конкурсной программы выполнялись на специально подготовленной площадке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Ленинградской области на базе отдельного инженерно-саперного батальона Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа завершились соревнования на лучшее инженерное отделение, сообщает пресс-служба ЗВО.

«В рамках первенства сборные команды военнослужащих инженерно-саперных отделений соединений и воинских частей объединения выполнили нормативы по преодолению зараженного участка местности, разминированию дороги, погрузки грунта с помощью экскаватора ЭОВ-4421, погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном кране КС-45719, преодоления разрушенного участка дороги на бульдозере ДЗ-110, а также движения в составе колонны специальной инженерной техники», - говорится в сообщении.

Элементы конкурсной программы выполнялись на специально подготовленной площадке.

Кроме того, были оценены навыки командиров инженерных-саперных отделений по организации инженерных работ, составлению карточек инженерной разведки местности и правильность изложения боевого приказа.

«На протяжении трех лет в нашем объединении проводятся соревнования на лучшее инженерно-позиционное отделение. Данное мероприятие направлено на повышение полевых навыков, боевых и профессиональных качеств военнослужащих, а также обмен опытом между специалистами инженерных подразделений. В связи особенностями выполнения задач инженерного обеспечения, все большее внимание уделяется инженерным войскам объединения», - отметил начальник инженерной службы соединения ПВО подполковник Сергей Калинкин.

Объективную оценку действий отделений будет осуществлять комиссия, состоящая из начальников инженерных служб соединений Ленинградской армии ВВС и ПВО. Главным руководителем мероприятия выступил начальник инженерных войск Западного военного округа генерал-майор Бахтияр Набиев.

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