Армия В Ленобласти завершился чемпионат по первенству среди инженерно-саперных подразделений Андрей Аркадьев Элементы конкурсной программы выполнялись на специально подготовленной площадке. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Ленинградской области на базе отдельного инженерно-саперного батальона Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа завершились соревнования на лучшее инженерное отделение, сообщает пресс-служба ЗВО. «В рамках первенства сборные команды военнослужащих инженерно-саперных отделений соединений и воинских частей объединения выполнили нормативы по преодолению зараженного участка местности, разминированию дороги, погрузки грунта с помощью экскаватора ЭОВ-4421, погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном кране КС-45719, преодоления разрушенного участка дороги на бульдозере ДЗ-110, а также движения в составе колонны специальной инженерной техники», - говорится в сообщении. Элементы конкурсной программы выполнялись на специально подготовленной площадке. Кроме того, были оценены навыки командиров инженерных-саперных отделений по организации инженерных работ, составлению карточек инженерной разведки местности и правильность изложения боевого приказа. «На протяжении трех лет в нашем объединении проводятся соревнования на лучшее инженерно-позиционное отделение. Данное мероприятие направлено на повышение полевых навыков, боевых и профессиональных качеств военнослужащих, а также обмен опытом между специалистами инженерных подразделений. В связи особенностями выполнения задач инженерного обеспечения, все большее внимание уделяется инженерным войскам объединения», - отметил начальник инженерной службы соединения ПВО подполковник Сергей Калинкин. Объективную оценку действий отделений будет осуществлять комиссия, состоящая из начальников инженерных служб соединений Ленинградской армии ВВС и ПВО. Главным руководителем мероприятия выступил начальник инженерных войск Западного военного округа генерал-майор Бахтияр Набиев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика