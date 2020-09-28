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Под Мурманском открыли новый железнодорожный мост

Андрей Аркадьев
15:14 28.09.2020
Он был построен взамен рухнувшего из-за паводка летом этого года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня под Мурманском открыли новый железнодорожный мост, построенный с участием  военных инженеров.

Минобороны направило в регион больше 100 военнослужащих и 40 единиц специальной техники. Старый мост  через реку Кола обрушился в первый день лета во время паводка, отрезав областной центр от «большой земли». Мурманский морской порт на время остался без железнодорожного сообщения.

Новую переправу возвели меньше, чем за четыре месяца. Сегодня по ней прошел первый поезд.

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