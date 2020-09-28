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Масштабная военно-историческая реконструкция «Подвиг Авроровцев» прошла в Ленинградской области

Алексей Баранов
11:48 28.09.2020
Среди грохота разрывов снарядов и рокота танков петербуржцы приняли участие в роли жителей Ленинграда осени 1941 года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военно-историческая реконструкция «Подвиг Авроровцев», посвященная последнему бою артиллеристов-авроровцев «Батареи А», состоялась в городском поселке Виллози в Ломоносовском районе Ленинградской области. 

На масштабной интерактивной выставочной зоне военно-исторического мероприятия «Подвиг Авроровцев» для гостей работали военно-полевые лагеря Красной Армии и армии противника с интерактивными экскурсиями для детей и взрослых, повествующими о быте солдат, полевой медицине, оборонительных укреплениях и огневых позициях. На открытом выставочном пространстве были представлены образцы техники и артиллерии Великой Отечественной войны – советские и немецкие танки, бронетранспортеры, автомобили, пушки и пулеметы.

У каждого зрителя была возможность выйти на поле военной реконструкции в роли жителей Ленинграда осени 1941 года. Именно они строили укрепления, копали траншеи, подносили воду нашим солдатам, помогали эвакуировать раненых. После окончания реконструкции прошла народная акция «Свеча Памяти», в ходе которой на месте гибели авроровцев были установлены свечи в память о подвиге погибших.

Моряки легендарного крейсера «Аврора» 11 сентября 1941 года совершили подвиг - до последнего снаряда они сдерживали натиск врага на подступах к Ленинграду. Спустя 79 лет на историческом месте детально реконструированы события страшной ночи: под огнем немецких самолетов моряки «Батареи А» вступили в свой последний бой с пехотными частями и бронетехникой армии вермахта.

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