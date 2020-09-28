Удар «Крокодилов»: вертолеты Ми-24 уничтожили «террористов» в горах Таджикистана

В горах Таджикистана российские вертолетчики с 201-й военной базы нанесли точный удар по условным террористам. В небо поднялись знаменитые боевые машины Ми-24 «Крокодилы».

Против группы боевиков действовали парами. Чтобы скрытно подойти к целям, атаковали на предельно малых высотах. Летчики поразили свыше полусотни мишеней.

Ми-24 - самый массовый ударный вертолет в мире. По состоянию на 2014 год построено 3 500 машин, которые стоят на вооружении более чем 60 стран мира. Может нести более 15 видов вооружения на шести точках подвески. Применялся во многих вооруженных конфликтах.

Создан в первую очередь для уничтожения бронетехники и живой силы противника, высадки десанта и его поддержки огнем. Кроме того, он может использоваться для перевозки грузов и эвакуации раненых.