«Кавказ-2020»: лучшие кадры активной фазы масштабных учений

Около 80 тысяч человек, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня принимали участия в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».

Маневры начались 21 сентября. Яркие и зрелищные действия развернулись на трех общевойсковых полигонах Южного военного округа – Капустин Яр, Прудбой, Ашулук, двух наземных авиационных полигонах – Арзгирский и Копанской, одном полигоне ВДВ, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск на учения были приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Накануне для наблюдения за маневрами на полигон Капустин Яр на вертолете прибыли президент РФ Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу. Они проследовали на командный пункт, откуда следили за действиями подразделений. По ходу маневров пояснения Верховному главнокомандующему давал глава Минобороны и начальник Генштаба Валерий Герасимов.