Удар авиации, залповый огонь и высадка десанта: лучшие кадры основного этапа учений «Кавказ-2020»

На полигоне Капустин Яр в эти минуты идет решающая операция главных маневров года - стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Она началась с отражения массированного авиационного удара противника - по целям на дальних подступах работали системы ПВО С-400 «Триумф».

Ранее на полигон на вертолете прибыли президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Они проследовали на командный пункт, откуда наблюдают за действиями подразделений. По ходу маневров пояснения Верховному главнокомандующему дают глава Минобороны и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

После отражения воздушного удара противника плацдарм для подготовки к контрнаступлению подготовили реактивные системы залпового огня. Затем в небе появились вертолеты. Они высадили тактический десант и доставили на передовые позиции технику и артиллерийские орудия - батареи гаубиц Д-30, которые подключились к нанесению ударов. Линия фронта растянута на несколько десятков километров. Мотострелковые подразделения, усиленные танками, переходят в атаку сразу с двух флангов.

Главная задача - загнать противника в так называемый «огневой мешок». Это заранее обозначенный оперативный район, в котором противнику и наносят максимальное поражение из всех орудий и ударами авиации.

В учениях «Кавказ», которые начались в минувший понедельник, задействованы 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. По итогам маневров будет дана оценка готовности войск обеспечить безопасность на юго-западе страны.